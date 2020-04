Blocchi stradali anticoronavirus ad Ardea: il chiarimento del M5S

Ardea – “Il Movimento 5 Stelle Ardea mette al primo posto la salute dei cittadini. Apprendiamo dalla stampa di possibili indagini della Procura, sulla base di chi, con civica solerzia, denuncia possibili illiceità dei blocchi stradali applicati dalla nostra Polizia Locale. Ricordiamo che, come indicato in più occasioni dal nostro Sindaco, il blocco della circolazione su alcune strade si è reso necessario alla luce dei controlli stabiliti dal Dpcm del 22 marzo 2020, al fine di limitare il transito tra comuni senza giustificato motivo”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle Ardea.

“Troppo esiguo – continua la nota -, d’altra parte, l’organico della nostra Polizia Locale per poter presidiare 24 ore al giorno tutti i varchi di accesso alla città. Vana è risultata anche ogni richiesta di supporto, rivolta a numerosi Enti (anche sovraordinati), al fine di poter temporaneamente incrementare il personale impiegato e quindi rafforzare i controlli. Con i Sindaci di Pomezia ed Anzio si era raggiunto un accordo, affinché provvedessero direttamente al presidio dei varchi di confine, in modo tale da poter liberare risorse per il controllo di altri punti cittadini ed evitare il blocco totale su alcune direttrici ad alta percorrenza. Un ringraziamento al Comune di Pomezia per l’impegno mantenuto, mentre non ci risulta il rispetto di tale presidio da parte di Anzio“.

“Siamo consci del disagio che stiamo subendo – continua la Maggioranza di Ardea – tutti ma altrettanto consapevoli del fatto che Sindaco, Giunta e l’Amministrazione tutta stanno attuando ogni possibile azione e provvedimento, in funzione delle limitate risorse disponibili, per la tutela e la salute della cittadinanza. Siamo certi che la maggior parte dei cittadini comprende e supporta le ragioni del disagio che stiamo vivendo. Le circostanze sanitarie, del tutto impreviste ed emergenziali, comportano una strategia di contenimento del virus, imposta dal Governo, che è quella di restare a casa e non muoversi, se non in caso strettamente necessario”.

“In virtù di queste ragioni, la percentuale di persone in movimento dovrebbe essere molto più bassa di quello che, purtroppo, quotidianamente si registra. A fronte di ciò e in modo convinto della corretta azione portata avanti fin qui, segnaliamo che, nei prossimi giorni, saranno aumentati i controlli, in previsione del possibile, quanto scellerato, afflusso di vacanzieri. Saranno, infatti, effettuati i controlli delle auto in circolazione, all’interno dei consorzi, sugli accessi alle spiagge (previa inibizione) con tutte le previste, pesantissime, sanzioni per i trasgressori. Verranno impiegati anche droni per potenziare i controlli. Ringraziamo per lo sforzo profuso tutte le Associazioni che ci supportano quali Norsa, Airone, Nereo, Gna, Martiri di Nassiriya e Croce Rossa Italiana”.

“All’attività della Polizia Locale – conclude la nota – si aggiungeranno anche i controlli, intensificati, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto. Ringraziamo nuovamente tutti i cittadini che stanno rispettando le disposizioni a cui tutti dobbiamo sottoporci, senza alcuna esclusione, per poterne uscire al più presto. In questo momento Ardea è città in emergenza: la pubblica salute davanti alla libera circolazione individuale, la tutela civica di fronte alle attese, pur faticose, dei singoli. Riaffermiamo che per noi al primo posto è la salute dei cittadini. Un enorme grazie va all’operato della nostra Polizia Locale, per lo sforzo immane che sta compiendo, supportata da Croce Rossa, Protezione Civile, Associazioni di Volontariato, dipendenti comunali, personale sanitario del territorio, esercenti di generi di prima necessità e loro personale. Il riconoscimento va, senza dubbio, a chi ha la responsabilità di tutta la Città: grazie Sindaco”.

