Catini (Azione Fiumicino): “Per gli aiuti spesa è corsa al demerito”

Fiumicino – “In questo momento di emergenza è necessario fare in fretta e senza competizione tra fazioni politiche. Sembra ci sia una corsa al demerito in una competizione di annunci e contro annunci. Bisogna finirla e aiutare i cittadini” – così Massimiliano Catini di Azione Fiumicino.

“Vogliamo che il Sindaco si impegni a liquidare subito buoni spesa perché i soldi ci sono arrivati e come abbiamo visto la consegna dei pacchi non è sufficiente, se le richieste sono migliaia non si possono consegnare 80 pacchi al giorno, come dichiarato con orgoglio.

Le necessità sono oggi, non tra mesi, e dobbiamo sempre ringraziare le donazioni volontarie di privati cittadini, associazioni e supermercati che in questo momento fanno supplenza alle carenze di un’amministrazione che si perde a mettere i fiocchetti sui pacchi e a lanciare comunicati stampa.

Bisogna agire e subito. Bisogna rispettare la libertà delle persone e soprattutto venire incontro ai bisogni che variano da persona a persona e nei pacchi non ci possono essere le medicine, piuttosto che le pappe per i bimbi o materiale di pulizia personale per le signore.

Bisogna liquidare i buoni spesa per le famiglie in difficoltà o ci troveremo a dover fare i conti con una povertà assoluta della cittadinanza che potrebbe portare a situazioni estreme. La politica lungimirante pensa al futuro e vede che se in questo momento non si trovano soluzioni la situazione non potrà che peggiorare”.

