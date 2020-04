Civitavecchia, cade in casa: donna soccorsa dai Vigili del Fuoco

Civitavecchia – Intervento notturno per i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, intervenuti, intorno a mezzanotte e mezzo di oggi, 10 aprile 2020, in zona S. Liborio, in via F. Navone, in aiuto al personale sanitario del 118 per soccorrere una donna con problemi di peso caduta in casa.

Anche se i Vigili del Fuoco non sono gli attori principali della lotta al coronavirus, sono comunque, ovviamente partecipi e presenti in ogni circostanza. Il soccorso ordinario, in alcuni casi, espone anche noi in modo diretto, ai rischi connessi all’attuale emergenza epidemiologica, come accaduto stanotte.

Poiché la donna aveva anche febbre, i pompieri hanno applicato le procedure operative e di protezione individuale impartite dal Comando, previste per questa tipologia d’intervento, partecipando al soccorso e al trasporto della donna dall’abitazione all’ambulanza.