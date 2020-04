Civitavecchia, domenica di Pasqua la benedizione al Porto di mons. Marrucci

Civitavecchia – Domenica mattina, in occasione della ricorrenza della Santa Pasqua, il Vescovo di Civitavecchia, S.E. Mons. Luigi Marrucci, accompagnato dal Comandante della Capitaneria di porto Capitano di Vascello Vincenzo Leone, si recherà in porto per rivolgere una preghiera a tutte le maestranze portuali che assicureranno, anche durante le festività, la piena operatività del porto.

Il Vescovo benedirà anche gli equipaggi delle navi da crociera ferme in porto e costretti a bordo in attesa che le autorità sanitarie autorizzino lo sbarco per il successivo rientro presso le rispettive residenze\Nazioni d’origine.

