Covid-19, Montino: “Restano 25 le persone positive, scendono a 65 quelle in sorveglianza”

Fiumicino – “La Asl Rm3 mi ha trasmesso, poco fa, i dati aggiornati ad oggi sui contagi da covid-19 in città“. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“In questo momento rimangono 25 le persone positive – spiega il sindaco – e scendono a 65 le persone in sorveglianza attiva perché contatti diretti dei positivi”.

“Sono segnali che ci fanno essere cautamente speranzosi – continua Montino -, ma che soprattutto evidenziano come le misure adottate finora stiano funzionando“.

“Di certo questo non significa che possiamo abbassare l’attenzione – sottolinea ancora il sindaco -. Anzi! Dobbiamo continuare a rimanere a casa e a rispettare la regola di non uscire di casa se non per ragioni di necessità. Lo dico soprattutto in vista della Pasqua e della Pasquetta che potrebbero indurre molti a fare un pericolosissimo strappo alle regole”.

“Ricordo – conclude il Montino – che i controlli saranno severissimi in tutta la città: rimanete a casa!”

Il Faro on line – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino