Fiumicino, da Adr un furgoncino per velocizzare la consegna dei pacchi spesa

Fiumicino – “E’ appena arrivato un furgoncino per permetterci di procedere più speditamente con le consegne di beni di prima necessità ai cittadini e alle cittadine di Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Ringrazio Aeroporti di Roma che ha prontamente risposto alla nostra richiesta mettendo il mezzo a disposizione della nostra Protezione Civile – aggiunge il Sindaco -. In questo modo potremo velocizzare il servizio”.

“Appena arrivato – spiega Alfredo Diorio, capo della Protezione Civile di Fiumicino – lo abbiamo subito caricato con le forniture già pronte. In questo momento i nostri volontari stanno consegnando alimenti e altri generi a chi ne ha fatto richiesta. Per noi questo mezzo è molto importante – conclude Diorio – perché ci consente di consegnare più pacchi e più velocemente in tutta la città. Per questo ringrazio Adr per la disponibilità e la prontezza”.

