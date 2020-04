Fiumicino, presentato in Commissione Attività Produttive il bando “Pronto Cassa”

Fiumicino – “Si è tenuta oggi la riunione della Commissione Attività Produttive, alla presenza dell’assessora Flavia Calciolari e del dirigente Giuseppe Galli”. Lo dichiara il presidente della Commissione Fabio Zorzi.

“Durante la seduta, è stato presentato il bando “Pronto Cassa” pubblicato dalla Regione per favorire la liquidità di piccole e medie imprese e di professionisti – spiega Zorzi -. Un bando, attivo da oggi, che permette di chiedere un finanziamento fino a 10.000 euro a tasso zero e in cinque anni a tutte le imprese con non più di nove dipendenti e ai professionisti con partita Iva”.

“Abbiamo inoltre deciso di aprire una sezione speciale sul sito del Comune, dedicata alle imprese e ai professionisti, in cui saranno pubblicati tutti i provvedimenti adottati da Regione e Governo in sostegno delle attività produttive, artigianali e commerciali – prosegue il presidente -. Sarà attivato anche un indirizzo email a cui imprenditori e professionisti potranno scrivere per avere informazioni dettagliate sulle diverse misure economiche”.

“Dalla prossima seduta – annuncia Zorzi – inizieremo ad invitare le associazioni di categoria per fare insieme il punto e capire quali misure si possono intraprendere insieme, soprattutto quando inizierà la fase due e si potrà procedere alle prime aperture. Inoltre ci faremo portavoce presso il Governo e la Regione per chiedere lo snellimento delle procedure e della burocrazia per accedere alle agevolazioni”.

“Ringrazio tutti i commissari e gli altri consiglieri che sono intervenuti durante la seduta per il lavoro svolto oggi e per le proposte avanzate” conclude.

