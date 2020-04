Fiumicino, rimandato a martedì 14 aprile il ritiro dei rifiuti delle “utenze Covid”

Fiumicino – A causa della chiusura dell’impianto dedicato, lunedì 13 aprile non sarà possibile procedere al ritiro dei rifiuti delle utenze Covid (cioè delle persone in sorveglianza attiva o positive al virus che sono in terapia a casa). Il ritiro è rimandato a martedì 14 aprile. Per tutte le altre utenze, invece, il calendario rimane invariato.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino