Indoor Rowing, partono le Spring VIII Series 2020, gara a squadre da otto

L’attività del canottaggio, a causa dell’emergenza Covid -19 è al momento ferma nella speranza di riprendere non appena sarà possibile, ma non si ferma l’attività dell’indoor rowing che continua ad offrire opportunità per allenarsi e confrontarsi in gare sia pure a distanza.

Si svolgeranno in questi giorni le Spring VIII Series 2020, una nuova sfida virtuale, studiata appositamente per tenere in forma i canottieri, che consente agli atleti di gareggiare in armi da otto atleti, ognuno rigorosamente da casa propria. La gara consentirà ai team e ai loro allenatori di competere ad alto livello nonostante non si possa scendere in acqua.

Le Series dureranno per cinque settimane e consentono a tutti di partecipare. Possono gareggiare squadre già affiatate o nuovi team che si possono comporre per l’occasione.

I capitani delle squadre allestiranno una o più barche e sceglieranno i loro compagni di squadra. Ogni settimana si svolgerà una prova su distanze diverse. Gli atleti dovranno solo inserire il loro risultato verificato per ogni settimana nei rispettivi logbook online prima della scadenza.

Saranno presi come riferimento tutti e 8 i risultati individuali. I team non devono necessariamente prendere parte ad ogni round. Al termine sarà stilata una classifica generale che terrà conto di tutti i risultati conseguiti.

Gli atleti possono tentare la prova tutte le volte che lo desiderano. Il computer terrà conto automaticamente del risultato migliore.