Latina, siglato a distanza il 22° Patto di collaborazione

Latina – È stato sottoscritto a distanza nella giornata dell’8 aprile 2020, il 22° Patto di collaborazione del Comune di Latina. L’accordo siglato con il signor Valerio La Salvia riguarda interventi di cura della flora acquatica nella vasca del laghetto di Parco San Marco.

Il proponente aveva già donato al Comune di Latina piante acquatiche da collocare nello stesso contesto del Parco San Marco (donazione recepita con Delibera di Giunta n. 00269/2018) e oggi conferma la sua attenzione e cura per questo luogo della città impegnandosi a contribuire a:

implementare e manutenere le essenze acquatiche e palustri;

organizzare giornate a tema, coinvolgendo altri soggetti, tenendo presente la rete per le buone pratiche ambientali, le Eco Schools, e l’Istituto San Benedetto di Latina;

coinvolgere i bambini più piccoli con disegni, foto e la creazione di piccoli ecosistemi per l’educazione alla natura e al bello.

“Prosegue superando le distanze la costruzione della comunità della cura nella nostra città – afferma l’Assessora Cristina Leggio -. C’è chi lo fa contribuendo in questi giorni alla rete di solidarietà per l’emergenza Covid-19 e chi, come il signor Valerio, ci aiuta a guardare avanti, a quando torneremo a godere dei colori della città”.