Lieto fine per una 95enne di Fondi: ecco come nonna Gemma ha battuto il Coronavirus

Fondi – “È stato peggio della guerra”. Gemma Figliozzi, 95 anni, di Fondi, la racconta così la sua battaglia contro il Coronavirus, come un nemico ben peggiore della guerra stessa quindi, che lei ha vissuto in prima persona quando aveva 18 anni. Ma proprio come quando era più giovane, non si è lasciata abbattere dagli eventi della vita e anche se chiusa per 28 giorni nel reparto di Malattie infettive del Goretti di Latina, lei ha continuato a lottare. A testa alta. Finché non ha vinto.

Una battaglia la sua, racconta Gemma, fatta di giorni che sembravano interminabili, facendola sentire “peggio di una carcerata.” Una battaglia terribile ancor più perché non ti permette di ricevere visite, tant’è che l’unica compagnia che aveva Gemma, oltre a medici e infermieri, era quella della sua compagna di stanza, “che stava molto meglio di me” e che ora che è potuta finalmente tornare a casa, ha chiamato per salutare e dirle che adesso, a stare bene, sono in due.

Una battaglia che per Gemma è iniziata dopo quella ormai famigerata festa di Carnevale, quando, poco dopo, ha iniziato ad accusare i sintomi. Una battaglia durata ben 28 giorni. Una battaglia che poi ha avuto il suo lieto fine: tre tamponi negativi e il permesso di tornare a casa, dove la aspettavano 5 figli e tantissimi nipoti. Una battaglia, quella di Gemma, che semina speranza nel cuore dei fondani, una delle comunità più colpite dal Coronavirus in tutta la provincia di Latina.

Una battaglia e una vittoria che sono la prova ulteriore della forza di una donna che fin da piccola non si è mai lasciata spaventare, ha fatto “tutti i lavori”, arrivando a viaggiare sulla groppa di un somarello tra Itri, la sua città d’origine, e Fondi. Una donna che nonostante le difficoltà, gli ostacoli e i sacrifici che è stata chiamata a compiere e superare, non si è mai arresa. Una donna che, con la sua semplicità, il suo coraggio e la sua dignità, ci insegna che uniti si vince. Ma si vince davvero.

