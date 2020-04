Minaccia di morte l’ex compagna, in manette 31enne di Fiumicino

Fiumicino – Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri di Fiumicino hanno arrestato un 31enne del luogo, già gravato da un provvedimento di “divieto di avvicinamento” nei confronti della ex compagna, poiché è stato individuato dai militari quando, in evidente stato di ebbrezza e dopo avere bloccato la vettura su cui si trovava la donna, aveva iniziato a colpire violentemente il mezzo, ingiuriando e minacciando di morte l’ex compagnia.

L’uomo, sorpreso sul fatto, è stato immobilizzato ed ammanettato. L’uomo, evidentemente uscito di casa senza valido motivo, aveva anche violato le attuali disposizioni emergenziali. L’esagitato, è stato così tradotto presso la casa circondariale di Civitavecchia, in attesa delle ulteriori decisioni del magistrato.

Inoltre nel corso dei numerosi controlli effettuati per assicurare il rispetto delle disposizioni emergenziali emanate per il contenimento dell’epidemia, i Carabinieri di Ostia Antica nella serata di ieri hanno fermato, mentre percorreva la via del Mare, una vettura con alla guida un 21enne di Fiumicino.

L’uomo, che è apparso da subito molto nervoso e non ha saputo spiegare il motivo della sua presenza in strada, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 50 grammi di marijuana occultati all’interno del mezzo. La successiva perquisizione della sua abitazione ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre mezzo chilo di droga, materiale per la pesa ed il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di circa 1.000 euro, provento dell’attività di spaccio. Il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida