Ostia, nonostante il divieto, in giro per un solo motivo: spacciare stupefacenti

Ostia – Vanno a zonzo senza motivo oppure un motivo ce l’hanno ma non è lecito: spacciare stupefacenti.

Ieri mattina, i Carabinieri, impegnati in un posto di controllo attivato per il rispetto delle misure di contenimento emergenziale, hanno intimato l’alt ad un uomo che con la propria bicicletta stava transitando in piazzale della Posta ad Ostia. Il ciclista, incurante delle indicazioni dei militari, ha tentato di darsi alla fuga, ma è stato velocemente raggiunto dai Carabinieri i quali, dopo aver faticato non poco per contrastare l’improvvisa violenza messa in atto dall’uomo, un 42enne incensurato, l’hanno denunciato per “resistenza a pubblico ufficiale” e l’hanno anche contravvenzionato per il mancato rispetto delle misure previste dal decreto legge inerente l’emergenza epidemiologica.

Nel corso dei numerosi controlli effettuati per assicurare il rispetto delle disposizioni emergenziali emanate per il contenimento dell’epidemia, i Carabinieri di Ostia Antica nella serata di ieri hanno fermato, mentre percorreva la via del Mare, una vettura con alla guida un 21enne di Fiumicino. L’uomo, che è apparso da subito molto nervoso e non ha saputo spiegare il motivo della sua presenza in strada, è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di 50 grammi di marijuana occultati all’interno del mezzo. La successiva perquisizione della sua abitazione ha consentito di rinvenire e sequestrare oltre mezzo chilo di droga, materiale per la pesa ed il confezionamento dello stupefacente e la somma contante di circa 1.000 euro, provento dell’attività di spaccio. Il pusher è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri di Ostia hanno sottoposto a controllo l’autista di un furgone. L’uomo, un 32enne romano, è stato fermato nel corso della serata e non è stato in grado di giustificare il motivo del proprio spostamento, ai sensi delle attuali disposizioni emergenziali. Gli immediati accertamenti effettuati dai militari hanno consentito di accertare l’esistenza, a carico del fermato, di alcuni precedenti penali per droga, elemento che ha spinto i Carabinieri a sottoporlo a perquisizione. L’attività ha dato esito positivo, consentendo di rinvenire all’interno del furgone, un involucro contenente quasi un etto di cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha, inoltre, permesso il ritrovamento di ulteriore stupefacente e di tutto il materiale occorrente per il confezionamento in dosi dello stesso. Il pusher è stato immediatamente arrestato e accompagnato a casa, agli arresti domiciliari, in attesa di essere sottoposto all’udienza di convalida, oltre ad essere stato contravvenzionato per il mancato rispetto delle misure di contenimento emergenziale epidemiologico, mentre la droga ed il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Sempre ad Ostia, i Carabinieri sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in piazza della Stazione Vecchia ad Ostia, dove era stata notata una persona estremamente agitata e dal comportamento anomalo. Giunti sul posto i militari hanno accertato la presenza di un uomo, in evidente stato di alterazione psico-fisica, che alla vista dei militari è andato in escandescenza e, dopo avere minacciato di darsi fuoco, si è scagliato contro uno degli autobus che si trovavano in sosta presso quel capolinea. I militari hanno immediatamente cercato di bloccarlo, per evitare di fare del male a sé stesso e anche agli altri, e dopo numerosi tentativi sono stati costretti ad immobilizzarlo mediante l’uso del dispositivo spray in dotazione. L’esagitato, un 52enne senza fissa dimora già gravato da pregiudizi penali, è stato trasportato precauzionalmente presso l’ospedale G.B. Grassi di Ostia, in osservazione per le cure mediche del caso.