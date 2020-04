Pacchi e non buoni spesa a Fiumicino, il Partito Comunista presenta un esposto

Fiumicino – “Il Partito Comunista Sezione Fiumicino – si legge in una nota diffusa dallo stesso – ha depositato un esposto alla stazione dei carabinieri di Fiumicino per la Procura della Repubblica di Civitavecchia in merito alla scelta del Comune di Fiumicino di erogare solo pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà, e non buoni pasto”.

LEGGI ANCHE Fiumicino, niente buoni ma pacchi spesa per le famiglie disagiate: ecco come richiederli

“I pacchi alimentari – spiegano dal Partito Comunista – arrivano in grande ritardo rispetto alle esigenze della popolazione cui sono destinati, sono inidonei per qualità, quantità ed incompatibili con le norme igieniche (si veda l’esempio degli spaghetti sfusi e non confezionati). Ci auguriamo che la Procura faccia chiarezza e ribadiamo, come Partito Comunista, che servono diritti sociali, e buoni pasto, non scempio e umiliazione”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino