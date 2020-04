Pasqua blindata al Circeo: intanto nasce la task force intercomunale per fronteggiare l’emergenza Coronavirus

Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina – Unire le forze per combattere al meglio quel nemico invisibile che è il Coronavirus. Sembra questo lo “slogan” sotto cui si sono riuniti i Comuni di Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sonnino e Pontinia, facendo nascere una task force intercomunale che mira a tutelare la popolazione anche in virtù di possibili esigenze extraterritoriali, attraverso la messa in campo di linee di azione condivise.

Banco di prova per la task force sarà sicuramente il weekend festivo ormai alle porte. Tutto il territorio del Circeo, infatti, si prepara a una Pasqua blindata, in cui verranno incrementati i controlli delle Forze dell’ordine per scongiurare il possibile arrivo di avventori delle seconde case che, nonostante i divieti già in essere, potrebbero cercare di farsi una “vacanza” anche nel mezzo di una pandemia.

“Non nascondiamo la nostra viva preoccupazione – fanno sapere i 5 Primi cittadini – anche per le esperienze delle ultime settimane in cui, all’interno dei supermercati, sono state individuate persone che non sono residenti abituali dei rispettivi territori, ma molto probabilmente proprietari di seconde case che sono arrivati in città contravvenendo all’obbligo di restare nei luoghi in cui si trovavano dopo la data del 22 marzo, a seguito del DPCM del Governo.

Con l’avvicinarsi del weekend pasquale, anche altre persone potrebbero ulteriormente spingersi fin ai nostri territori, tipici luoghi villeggiatura, anche in orario notturno, riversandosi poi, a Pasqua e Pasquetta nelle strade e negli esercizi commerciali.”

La task force

Ma oltre a potenziare i controlli per il weekend festivo, di che cosa si occuperà effettivamente la task force? Ebbene, oltre a tutti gli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, la task force servirà per creare una rete di supporto sanitario volontario rivolto soprattutto alle fasce più deboli (nello specifico, si parla di assistenza telefonica) e per creare contenuti video che saranno diffusi nei vari canali istituzionali dei rispettivi Comuni.

“La collaborazione – affermano i sindaci Giada Gervasi di Sabaudia, Giuseppe Schiboni di San Felice Circeo, Roberta Tintari di Terracina, Carlo Medici di Pontinia e Luciano De Angelis di Sonnino – è più che mai fondamentale dato il delicato e difficile momento storico che stiamo attraversando. Vi è la necessità, oramai impellente, di mettere in campo strumenti condivisi per raggiungere un comune obiettivo: contrastare la diffusione del Coronavirus.

Unendo le forze – concludono – crediamo si possa riuscire a dare risposte concrete e immediate alla cittadinanza, anche in ordine ai controlli del territorio, sempre più richiesti dalla popolazione stessa.”

Ricordiamo, infine, che l’ufficio di raccordo della task force sarà organizzato presso il Comune di Sabaudia, già ente capofila del centro operativo intercomunale (attivato con Pontinia e San Felice) e dove è attivo anche il risk manager, il dottor Francesco Ermani.

