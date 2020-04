Protezione civile Nuovo Domani e Covid-19, lettera aperta a Senaldi

Pregiatissimo Direttore Senaldi, leggo oggi sul Suo Spett.le Giornale (Libero quotidiano) un articolo intitolato: “Protezione Civile aiuta gli immigrati anziché gli italiani”.

Sono un Volontario della Protezione Civile del Comune di Fiumicino e mi sono sentito offeso dalle Sue affermazioni e, per questo, voglio esprimere disappunto a nome mio e di tutti coloro che, ogni giorno, si prodigano per portare aiuto a tutte quelle Persone, italiane e straniere, che, a causa della situazione drammatica che stiamo vivendo, si trovano in forte difficoltà.

Non starò qui ad elencare ciò che facciamo per rispetto nei confronti di chi si trova in difficoltà e che, Le assicuro, prova vergogna a chiederci aiuto. Se avesse, anche una sola volta, percepito tale sentimento di vergogna, ciò Le avrebbe consentito differenti riflessioni. Ritengo utile per tutti evitare di strumentalizzare politicamente il dolore dei nostri concittadini. Per concittadini intendo, naturalmente, ogni donna e uomo bisognoso di aiuto a prescindere dalla propria nazionalità perché, qualora Le fosse sfuggito, siamo cittadini del Mondo. Più che mai in una crisi globale come quella che stiamo vivendo in questo momento.

Non me la sento di fare polemica politica perché ciò significherebbe mettermi sul Suo medesimo piano, e non ho intenzione di farlo, ed in secondo luogo perché la parola politica, mi creda, non si addice a ciò che leggo oggi sul Suo articolo. Ognuno di noi è libero (ci mancherebbe altro) di esprimere il proprio disappunto per le politiche poste in essere da questo Governo, tuttavia insultare la Protezione Civile e l’intelligenza di tutti noi no, questo non lo posso consentire, senza esprimere pubblicamente il mio disappunto.

Avevo intenzione di inviare questa mia lettera al Suo Spett.le Giornale ma ho deciso di chiedere di pubblicarla alle testate locali del Comune di Fiumicino che, da due mesi, si stanno prodigando per dare ai propri concittadini informazioni utili senza mostrare, in alcun modo, tifoseria da stadio per una o altra forza politica.

Spero abbia la possibilità di leggere questo mio sfogo e che, in qualche modo, Le possa essere utile per mettere da parte la propria appartenenza politica e dedicarsi con sempre più vigore ai bisogni dell’intera collettività.

Approfitto per ringraziare a nome della Associazione Nuovo Domani – Protezione Civile di Fiumicino tutti coloro che, da subito, si sono resi disponibili ad aiutare il prossimo, prescindendo dalla provenienza territoriale e politica, nonché il Sindaco Esterino Montino, la Sua Giunta, il Comune, la Protezione Civile e tutte le Associazioni del territorio che, senza sosta e senza badare alle polemiche politiche, continua un incessante lavoro per aiutare l’intera comunità fiumicinense.

Ad maiora

Roberto Lastrucci

Responsabile Ufficio Legale Volontario Associazione Nuovo Domani – Protezione Civile di Fiumicino