Regione Lazio, M5S: “L’assistenza dei malati a casa diventi un modello della sanità di prossimità del Lazio”

Regione Lazio – “Siamo molto orgogliosi che le cure a domicilio attraverso le Unità Speciali di Continuità Assistenziali (USCA), proposte da noi e accolte dalla Giunta regionale nell’ambito delle azioni per il contrasto dell’emergenza coronavirus, diventeranno, secondo quanto annunciato dall’assessore alla Sanità, D’Amato, lo strumento cardine per la gestione della cosiddetta fase 2 Covid.

Auspichiamo che questo sia solo il primo passo e che le USCA diventino, più in generale, il pilastro di un nuovo modello di prossimità assistenziale di tutta la sanità del Lazio, al di là della gestione legata all’attuale pandemia Covid 19 .

Una scelta strategica, vista la presenza di una popolazione sul territorio regionale sempre più anziana e malata, utile anche ad ovviare le diverse criticità legate alle Rsa, come ad esempio gli abusi e varie irregolarità che ciclicamente vengono rilevati in molte strutture come riportatoci anche da alcune cronache nazionali di questi giorni” – Così i consiglieri regionali M5S del Lazio a margine della Commissione Sanità di oggi.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie della Regione Lazio