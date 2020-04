Severini: “Bene l’assunzione di vigili, ora posti di blocco di notte per evitare l’assalto alle seconde case”

Fiumicino – “Invito l’amministrazione comunale a farsi promotrice di controlli serrati a partire da questa notte e per tutto il week-end sulle direttrici che portano all’interno del nostro territorio, prima tra tutte la strada statale Aurelia. Non solo con i vigili urbani, ma anche con la polizia e i carabinieri”. Lo afferma Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme.

“In troppi, infatti, complice la bella stagione e le Festività, potrebbero decidere di andare a passare il periodo nelle ‘seconde case’ al mare, vanificando così gli sforzi fatti per il contenimento del contagio da covid-19.

Riempire il territorio di persone provenienti da Roma, che magari sabato penseranno anche a fare la spesa, significa – prosegue Severini – aumentare in maniera esponenziale la circolazione di persone, cosa espressamente vietata dalle norme governative.

A tale scopo, visto l’inserimento di nuovi vigili urbani stagionali (e per questo ringrazio il comandante e l’Amministrazione per aver dato seguito ad un nostro suggerimento) chiedo l’utilizzo di pattuglie notturne per evitare la possibile ‘invasione’,

Non facciamoci cogliere impreparati, – conclude Severini – le avvisaglie ci sono tutte. E non sarà certo in pieno giorno che i vacanzieri pasquali cercheranno di muoversi. Preveniamo, prima di dover curare nuovi malati”.

Il Faro on line – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino