Tidei (Iv): “Pubblicato bando Pronto Cassa, intervento della Regione tempestivo”

Regione Lazio – “Sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio è stato pubblicato il bando che rende operativo il Pronto Cassa, il Fondo per il mondo produttivo messo in campo per aiutare le imprese nel fronteggiare l’emergenza coronavirus”. Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

“Con questo bando – spiega Tidei – vengono messe a disposizione risorse per le micro e piccole imprese e per i professionisti. Attingendo da un Fondo rotativo da 100 milioni, ogni beneficiario potrà usufruire di un prestito da 10mila euro da restituire in cinque anni, ma la restituzione delle rate partirà da maggio del 2021″

“Un ringraziamento va alle strutture regionali che hanno permesso di arrivare in tempi rapidissimi alla pubblicazione del bando e rendere così operative le misure previste dal Pronto Cassa“, conclude Tidei.

