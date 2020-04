Tre nuovi casi di coronavirus ad Ardea: sale a 15 il numero dei contagi

Ardea – “Ci sono 3 nuovi casi di contagio da covid-19 oggi 10 aprile ad Ardea. Hanno contratto il virus anche i genitori del soggetto che si era ammalato durante la degenza in una clinica di Roma”. Lo comunica il Sindaco di Ardea Mario Savarese.

“I tre non – continua il Sindaco – sono al momento in condizioni tali da richiedere il ricovero ospedaliero e sono dunque isolati presso il loro domicilio. Il terzo caso riguarda un’operatrice del 118, alla quale voglio inviare, a mio nome e della cittadinanza intera, il più sincero augurio per una pronta guarigione e l’infinita riconoscenza per l’incredibile lavoro che le persone come lei, impegnate più che mai ad aiutare il prossimo, stanno portando avanti mettendo a rischio la loro stessa salute”.

Sono 15 in totale le persone positive al virus nel comune di Ardea secondo i dati della Asl Roma 6 e 21 le persone in autoisolamento.

