Covid-19, Montino: “Il numero delle persone positive rimane stabile a 25”

Fiumicino – “Anche oggi la Asl Rm3 mi ha inviato i dati aggiornati dei contagi da covid-19 a Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Il numero delle persone positive è stabile a 25 – spiega il sindaco – e scende a 60 quello delle persone in sorveglianza attiva perché contatti diretti di positivi”.

“Sono dati positivi che ci convincono di come le misure intraprese finora stiano funzionando – conclude Montino -. Per cui ribadisco l’appello lanciato con la lettera aperta: anche se ci piacerebbe tanto goderci il sole, le spiagge e la campagna, restiamo a casa anche a Pasqua e a Pasquetta. Non vanifichiamo gli sforzi fatti finora”.