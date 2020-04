Federica Pellegrini, 59 cimeli per l’Ospedale di Bergamo

Una campionessa per difendere la vita. E la vita è preziosa in questi giorni di coronavirus, ancora di più. Federica Pellegrini metterà all’asta i suoi 59 cimeli sportivi per raccogliere fondi destinati all’Ospedale Civile di Bergamo.

Ricordi di una straordinaria carriera, tra cui gli occhialini con cui vinse l’oro olimpico nei 200 stile e il primo posto ai Mondiali di Roma 2009, che vorrebbe prolungarsi di un anno per arrivare alle Olimpiadi di Tokyo slittato di oltre 12 mesi. Lo sport è fermo e anche gli atleti lo sono. Allenamenti domestici e una volontà di ferro per continuare a credere nel sogno a Cinque Cerchi. Lo fa la Divina e intanto apre il suo coraggioso cuore di atleta a chi soffre. Quei ricordi che parlano di gare e di risultati storici potranno essere acquistati e serviranno per donare speranza. Per difendere la vita tra i reparti e le corsie. Un esempio di tenacia la Pellegrini nel nuoto, una delle leggende mondiali del mondo acquatico.

Ci sarà allora un’asta online martedì 14 aprile dalle 15,30 alle 17,30. E non solo sullo sport. Potranno essere venduti anche gli abiti indossati dalla Pellegrini ad Italia’s Got Talent e anche dei pannelli fotografici con le immagini della campionessa, autografate da lei, messe a disposizione dall’agenzia fotografica Deepbluemedia.

La donazione potrà essere effettuata tramite il sito della Gazzetta dello Sport a questo link https://www.gazzetta.it/Nuoto/11-04-2020/h%20ttps://www.6enough.eu/registrazione/. Il denaro raccolto sarà utile per acquistare ventilatori e dispositivi di protezione (mascherine, cuffie, camici, occhiali monouso), destinati al personale sanitario, formato da oltre 1300 infermieri e medici, quotidianamente impegnati ad assistere le persone colpite da Covid-19.

C’è anche la possibilità di poter fare una libera donazione direttamente all’Ospedale, mediante versamento bancario.

Di seguito le indicazioni

Bonifico intestato a ASST Papa Giovanni XXIII – IBAN: IT52Z0569611100000012000X95 – POSOIT22 (se richiesto). Causale: Donazione a Pneumologia (Covid-2019)

