Ladispoli al tempo del coronavirus: in volo sopra la città deserta e romantica

Ladispoli – Strade pressoché deserte, serrande abbassate e un immenso cielo azzurro a sovrastare la città: così appare Ladispoli al tempo del coronavirus. Uno spettacolo inedito, una città come nessuno l’aveva mai vista: malinconica, eppure incredibilmente maestosa.

Per la prima volta, infatti, Ladispoli si mostra silenziosa, vuota, quasi irreale. Ma, anziché risultare spettrale – come forse ci si aspetterebbe, in un momento storico come questo -, sembra quasi rivendicare la sua vitalità: a farla da padrone è, infatti, il mare che, con le sue onde, abbraccia la città: come a volerle ripetere che, alla fine, andrà veramente tutto bene.

