Ladispoli, un uovo di Pasqua in ogni pacco spesa per le famiglie in difficoltà

Ladispoli – “Un uovo di Pasqua in ogni pacco alimentare: è il mio personale regalo per tutte le famiglie che in questo momento hanno bisogno di ricevere il nostro sostegno e di sentire la nostra vicinanza”. E’ quanto si legge in una nota diffusa da Alessandro Grando, sindaco di Ladispoli, che prosegue: “L’uovo di Pasqua è un pensiero sempre gradito, da adulti e bambini, e spero che possa servire a portare anche solo un istante di gioia in questo momento così difficile. Li consegneremo a nome della città, perché a Ladispoli nessuno viene lasciato solo”.

