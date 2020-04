Nettuno, l’appello del M5s: “Si rendano subito operativi il Consiglio Comunale e le Commissioni”

Nettuno – “Nei giorni scorsi abbiamo lavorato ai passi da compiere per riattivare il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari: queste sono infatti le sedi istituzionali dove poter attuare tutte le misure economiche e sociali necessarie per sostenere le famiglie e le attività del nostro Comune” – così in una nota Così in una nota i consiglieri comunali del M5s Rizzo e Carandente.

“L’emergenza sta esponendo tutti noi cittadini ad eventi che mai avremo pensato di dover vivere, e proprio a ragione di ciò è compito di noi rappresentanti far sì che le istituzioni diano un segnale forte: l’emergenza non può paralizzare o sospendere la democrazia.

Il Governo ha già varato tutti gli strumenti necessari per impedire che questo accada: basterebbe attuare quanto disposto dall’art 73 del DL n°18 del 17 marzo 2020 consentendo finalmente lo svolgimento delle sedute in videoconferenza, garantendo comunque la certezza nell’identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni.

Facciamo appello al Sindaco e al Presidente del Consiglio: è arrivato il momento che questa Amministrazione si attivi e renda di nuovo operativo il Consiglio Comunale e le Commissioni Consiliari”.

