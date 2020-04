Nursind: “Doveroso concedere incentivi economici agli operatoti sanitari”

Roma – “La scrivente Organizazione Sindacale nel ritenere doveroso concedere in questo periodo emergenziale incentivi economici e misure di sostegno conreto a favore di tutti gli infermieri, medici, operatori sanitari che dal’inizio del’emergenza covid-19 quotidianamente operano, all’interno delle singole aziende del ssr pubblico e privato nonostante le numerose difficoltà, sollecita il governatore della Regione Lazio Zingaretti e l’assessore alla sanità D’Amato a porre in essere tutti quei provvedimenti e misure necessarie, da noi ritenute improcrastinabili al fine del riconoscimento di quanto richiesto, parametrando tali misure, in relazione al maggior rischio di contagio e non ultimo all’impegno professionale e lavorativo prestato”.

Così in una nota Stefano Barone del Nursind, che prosegue: “Riteniamo inoltre corretto estendere tali misure di sostegno anche a tutti i colleghi contagiati e costretti loro malgrado a non poter essere presenti sul posto di lavoro.

Siamo certi che questo sia il momento e l’occasione per riconoscere e al contempo rilanciare un sistema sanitario regionale martoriato per lungo tempo ma soprattutto per iniziare a valorizzare finalmente i professionisti della salute che con dedizione hanno continuato a “mantenerlo in piedi”nonostante tutte le difficoltà legate al piano di rientro”