Ostia, sfida alla crisi: apre il birrificio artigianale Tiber

Ostia – La sede è nel cuore della Riserva del Litorale, in una struttura di vetro e legno dalle linee uniche citate sui libri di architettura. E’ qui, lungo via di Castelfusano, a due passi dalla pineta, che è nato il birrificio artigianale Tiber.

Il progetto è datato ma è solo in questi giorni, di crisi generale profonda, che la proprietà è riuscita a mettere in fila tutta l’organizzazione. “Lo ammetto, abbiamo pensato di aspettare la fine dell’incubo da coronavirus ma poi in tutti noi, collaboratori compresi, ha prevalso la voglia di dare un segnale positivo, di fiducia e di speranza verso la ripresa”: a parlare è Francesco Amato, 28 anni, amministratore unico del birrificio artigianale Tiber.

Così, animato da tanto entusiasmo e affiancato da collaboratori di grande esperienza, ha dato il via all’impresa che ha sede in via di Castelfusano al civico 13. Il centro di produzione affaccia su quella che è conosciuta come la “Bolla“, in una sede prestigiosa, dai materiali biocompatibili, votata al rispetto dell’ambiente e alle energie rinnovabili, citata sulle più importanti riviste di architettura.

Il mastro birraio Gabriele Moscara, scelte le miscele di orzo rigorosamente prodotto nei campi del litorale romano e controllato il processo di tostatura, ha dato il via alla produzione. Le birre artigianali, al momento, sono essenzialmente tre: bionda (golden ale 5%), rossa (irish ale, 6,5%) e ipa (6%). Ciascun tipo è proposto in bottiglie da 33 cl e da 75 cl. “Per ora consegniamo a domicilio ma già ci stiamo preparando per quando finiranno le misure di confinamento domiciliare, disponendo divanetti e tavolini adeguatamente distanziati tra loro” anticipa Amato.

Le richieste di acquisto – possibili attraverso le diverse piattaforme di delivery o mediante il numero telefonico 3204993848 o anche sui canali social facebook o instagram – sono esplose fin da subito dalle zone servite ovvero i quartieri del X Municipio, l’Eur, Fiumicino e Pomezia. Grazie al servizio di corriere, assicurano dal birrificio, le consegne vengono effettuate anche nel resto della Penisola.

“Siamo orgogliosi di aver lanciato un segnale di reazione e di impegno – conclude Francesco Amato – Non siamo che all’inizio di un grande progetto che ha tra i suoi obiettivi non solo produrre posti di lavoro ma anche di rilanciare l’immagine del litorale romano come polo di eccellenze agricole e produttive”. E per iniziare, appunto, la sede della produzione è stata illuminata con il tricolore grazie al mix di luci allestite da Riff Service di Simone Gorini.