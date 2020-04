Ostia, ubriaco minaccia di buttare dal terrazzo il padre. Arrestato

Ostia – Quando gli agenti sono arrivati, stava picchiando il padre sul terrazzo minacciandolo di gettarlo di sotto. Gli agenti sono saliti di corsa nell’appartamento, hanno messo in sicurezza i genitori del ragazzo in stato d’alterazione e lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia.

E’ successo ieri sera intorno alle 20.30 in via delle Baleniere. Era stata una segnalazione pervenuta al Numero Unico delle Emergenze 112 pochi istanti prima ad attivare la pattuglia del Commissariato Lido. Gli agenti, giunti sul posto, già dalla strada si sono accertati della correttezza dell’indicazione: dal sotto si udivano ancora le forti urla provenienti dal palazzo segnalato.

Senza perdere tempo, gli uomini diretti da Eugenio Ferraro, sono saliti al piano dell’appartamento interessato e, una volta all’interno, si sono precipitati sul terrazzino dell’abitazione dove in quel momento il 33enne stava urlando e spintonando un uomo, poi risultato essere il padre. Nonostante la presenza dei poliziotti, però, il ragazzo, successivamente identificato per M.D., continuava con un atteggiamento minaccioso ed aggressivo nei confronti del padre e della madre, poco prima già colpiti con calci e pugni.

Gli agenti, quindi, considerato il suo comportamento violento, lo hanno accompagnato presso il commissariato. Lì, i genitori, con difficoltà, hanno raccontato dei continui atteggiamenti aggressivi del figlio, ormai perduranti da 15 anni, acuiti dalla sua dipendenza da alcool e sostanze stupefacenti. Il padre di 61 anni e la madre di 57, nonostante gli evidenti segni delle percosse subite, hanno preferito non farsi refertare dai medici per evitare di aggravare ulteriormente la posizione del figlio.

Al termine degli accertamenti, M.D., è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia.