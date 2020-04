Seconde case al mare, la Capitaneria di Porto in campo per evitare l’assalto da Maccarese a Fiumicino

Fiumicino – La Capitaneria di Porto di Roma è stata coinvolta dal Questore, per questo periodo pasquale, nel controllo dei movimenti verso il litorale.

Il fenomeno della seconda casa al mare presa d’assalto dai romani, fa preoccupare. Il distanziamento sociale, infatti, non si basa solo sul mancato contatto tra persone, ma anche sul contenimento degli spostamenti. Basta infatti un positivo asintomatico per innescare nuovamente un focolaio di contagi in un territorio fino a prima immune.

Pensare che tutti i “vacanzieri” arrivino e si blindino dentro la propria casa senza avere alcun contatto con l’esterno (vuoi per fare la spesa, vuoi per la passeggiata del cane, ecc.) è statisticamente improbabile.

Ecco il perché del giro di vite sugli spostamenti. Normalmente ci sono polizia, carabinieri e vigili urbani a fare questo servizio, ma per il possibile mini-esodo di Pasqua sono stati coinvolti anche gli uomini della Capitaneria di Porto di Roma, limitatamente al territorio balneare di Fiumicino, ossia da Maccarese, passando per Fregene e Focene, fino al lungomare di Isola Sacra.