Borgo San Martino, Lupi: “Noi sportivi soffriamo, ma non molleremo”

Cerveteri – Una Pasqua che tutti vorrebbero che sia normale. Dalla società del Borgo San Martino, dal suo presidente Andrea Lupi gli auguri per una festività che sarà difficile da dimenticare: “Certo è un momento molto brutto e particolare, ma ho voluto spendere qualche parola e gli auguri per tutti – dice Lupi – nonostante da più di un mese non abbiamo più contatti fisici con i giocatori e i tecnici volevo ricordargli che stiamo vicini con il cuore e la mente“.

La squadra giallonera, che ancora non sa nulla del proprio futuro, quanto meno di quello prettamente calcistico, si unisce agli auguri di Lupi: “Come allenatore – dice Max Discepolo – a nome di tutti i ragazzi ci uniamo in coro per estendere gli auguri a tutti, in particolare agli sportivi del comprensorio che come noi soffrono in questo periodo“.

Pochi giorni fa, intanto, Lupi ha provveduto a ringraziare con una video chiamata Antonella Rizzato del Grande Impero e attraverso le sue parole è emerso un confronto sereno, pacato e di reciproca collaborazione tra le parti (leggi qui), tale da intuirne che anche per la prossima stagione il nome dell’azienda romana sarà stampato sulle maglie dei gialloneri.