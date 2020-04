Coronavirus, in provincia di Latina salgono a 425 i positivi

Latina e provincia – Sono 10 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in provincia di Latina, per un totale di 425 positivi. A farlo sapere, in via ufficiale, è l’assessorato alla Salute della Regione Lazio.

4741 persone sono le persone uscite dall’isolamento domiciliare. 9 i pazienti sono guariti. Resta stabile il numero delle vittime, a quota 17.

La buona notizia è che le persone che entrano in sorveglianza domiciliare sono meno della metà di quelle che ne escono.

