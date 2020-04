Oggi 12 aprile 2020 nessun nuovo caso di Covid-19 a Anzio e Nettuno

Anzio e Nettuno – Una buona notizia viene ad allietare la Pasqua per i residenti di Anzio e Nettuno: in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale dell’Asl Roma 6 nessun nuovo caso positivo al Covid-19 per i due comuni del litorale.

I pazienti positivi, residenti ad Anzio, restano complessivamente quattordici, mentre a Nettuno restano 51 i casi registrati dall’inizio della pandemia, compresi sette decessi e tredici guarigioni, tre in più di ieri.