Roma, dalla biblioteca di Villa Altieri un percorso virtuale per celebrare la Pasqua

Roma – Per l’iniziativa che apre le porte “virtuali” della Biblioteca Istituzionale e dell’Archivio Storico della Città metropolitana di Roma Capitale, Villa Altieri arricchisce oggi la mostra bibliografica e iconografica dai volumi e documenti del proprio ricco patrimonio, nello spazio “Memorie di ieri, emozioni di oggi”, un percorso dedicato alla Santa Pasqua, con i “tesori” custoditi nelle Chiese romane e un percorso bibliografico dei volumi della biblioteca relativi alla festività religiosa, consultabili nel catalogo online collegato alla rete di biblioteche del territorio della Città metropolitana, in cui queste e tante altre opere sono presenti.

“Il sistema bibliotecario provinciale coordinato e gestito dalla Città metropolitana di Roma – spiega il vicesindaco Teresa Zotta – è un tassello importante per la connessione e la crescita della rete bibliotecaria del territorio. Mettere a sistema i nodi territoriali che sono punti di riferimento per la crescita culturale delle nostre comunità è un passaggio fondamentale per la loro valorizzazione. Iniziando dalla biblioteca di Villa Altieri, promuoviamo la fruizione e la consultazione dei contenuti disponibili anche attraverso i canali telematici, pensando a oggi, dove necessariamente dobbiamo tutti rispettare le misure di distanziamento sociale, ma anche al futuro, cogliendo le opportunità che i sistemi integrati e le nuove tecnologie possono dare”.

Il percorso è disponibile qui. Per accedere al sistema bibliotecario, invece, clicca qui.

