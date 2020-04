Santa Marinella, al via la realizzazione di 70 loculi per il cimitero comunale

Santa Marinella – I decessi dovuti alla diffusione del coronavirus hanno purtroppo riportato la “situazione loculi” in piena emergenza.

L’amministrazione comunale, con all’attivo ben 3 giunte comunali in meno di una settimana, ha affidato alla COGEgo Spa di viterbo la realizzazione di 70 loculi divisi in due moduli, uno da 50 e uno da 20. Ventimila euro il costo iniziale dell’opera in somma urgenza (Covid-19).

Nel frattempo saranno realizzati ulteriori loculi prefabbricati che consentiranno di far fronte alle emergenze.

“Purtroppo – spiega Tidei – il coronavirus ha colpito molti anziani che ci hanno lasciato senza avere un saluto, un abbraccio da un familiare o da un affetto. Una situazione triste e dolorosa per coloro che non hanno potuto neanche avere un funerale. Il senso civico ci ha imposto di intervenire con urgenza per dare almeno una degna sepoltura alle vittime di questo male che ha messo in ginocchio la Nazione.

Questo risultato è il frutto della responsabilità ed attenzione che ha sempre contraddistinto l’amministrazione comunale che ho il piacere di guidare.

La realizzazione dei nuovi loculi è segno evidente di una macchina amministrativa che lavora seppur con molte difficoltà e che non si ferma per il bene dei propri concittadini oggi costretti a stare a casa.

Approfitto per comunicare che andremo avanti con le opere in corso di realizzazione e già programmate per tornare quanto prima alla normalità e dare più servizi possibili. Il Coronavirus lascerà delle macerie ma noi proseguiamo con opere, lavori pubblici e tutto quello che avevamo promesso di realizzare.

Cercheremo, nel frattempo di non lasciare indietro nessuno, cittadini, imprese e tutti coloro che stanno soffrendo.

Santa Marinella c’è”.