Anzio, al via la raccolta porta a porta del verde e delle potature: ecco dove

Anzio – “Da mercoledì 15 aprile, sul territorio comunale, prenderà il via l’importante progetto sperimentale di raccolta porta a porta del verde e delle potature. Abbiamo suddiviso la città in sei macrozone ed una volta alla settimana la ditta, come avviene per la raccolta differenziata, ritirerà il verde all’esterno delle singole abitazioni”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie del Comune di Anzio, Giuseppe Ranucci, in riferimento all’avvio del servizio sperimentale di raccolta porta a porta del verde e delle potature, avviato dall’Amministrazione De Angelis. Si precisa che i cittadini potranno conferire gli sfalci verdi per un massimo di tre sacchi trasparenti da 30 kg, oppure in fascine legate, in modo da consentire agli automezzi in servizio la raccolta di tutti i quantitativi.

Il ritiro del verde avverrà, tra le ore 12.00 e le ore 18.00, dal lunedì al sabato, a partire da mercoledì 15 aprile, in base al seguente calendario suddiviso per zone:

lunedì, Zona 1 Santa Teresa, Anzio Centro, Anzio Colonia;

martedì, Zona 2 Quartiere Europa, Cinque Miglia, Sacida, Sacro Cuore;

mercoledì, Zona 3 Pocacqua, Falasche;

giovedì, Zona 4 Lavinio Stazione, Cavallo morto, Padiglione;

venerdì, Zona 5 Cincinnato, Marechiaro, Villa Claudia, Piazza Roma;

sabato, Zona 6 Lavinio Mare, Stradone Sandalo.

Rispetto all’importante progetto, è in corso la stampa di materiale informativo, che sarà pubblicato sul sito istituzionale e sulla pagina Facebook del Comune di Anzio.

