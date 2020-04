Anzio, un morto per coronavirus. Il cordoglio dell’Amministrazione

Anzio – “Un lunedì dell’Angelo tristissimo: un nostro concittadino, da tempo ricoverato a Roma, ci ha lasciato a causa del Coronavirus. La Città di Anzio, l’Amministrazione Comunale ed il Consiglio Comunale tutto, vicini al dolore della famiglia, esprimono profondo cordoglio e piangono un’altra scomparsa, a causa del nemico invisibile che si è insinuato nella nostra vita”.

Ne dà notizia il Sindaco, Candido De Angelis. Appena ieri il Comune aveva chiarito come non ci fossero nuovi positivi al coronavirus. I pazienti positivi, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale dell’Asl Roma 6, restano adesso 13.

Il Faro on line – clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio