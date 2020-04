Coronavirus, al Bambino Gesù di Palidoro sono in tutto 13 i bimbi positivi ricoverati

Fiumicino – Altri 3 casi positivi nelle ultime 24 ore su 25 sospetti. In totale i bambini ricoverati nel Centro Covid dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro sono 13, con sintomi respiratori ma sono in condizioni stabili. Tra i genitori, 7 positivi al covid ma in buone condizioni cliniche. L’ospedale ha dato la sua disponibilità a collaborare con i pediatri della regione per la prossima campagna vaccinale antinfluenzale, in coerenza con le indicazioni della Società Italiana di Pediatria. Lo rende noto il portale della salute della Regione Lazio.

