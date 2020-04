Covid-19, dal Comune di Anzio oltre 380 mandati di pagamento per le famiglie in difficoltà

Anzio – Sono più di 380 le famiglie in difficoltà, residenti ad Anzio, alle quali è stato effettuato il mandato di pagamento ed inviato/predisposto il relativo bonifico, sul conto corrente, del contributo sociale comunale una tantum, fino a 600 euro, stanziato dall’Amministrazione De Angelis, per far fronte all’emergenza economica della cittadinanza.

Al momento sono già stati concretamente devoluti 183.100 euro di contributi comunali, che consentiranno a molte famiglie del territorio di trascorrere una Pasqua più serena e di far fronte all’emergenza economica in corso.

“Con i nostri atti e con le nostre azioni concerete dobbiamo migliorare la vita di tanti cittadini di Anzio, alle prese con una crisi economica senza precedenti” ha detto il sindaco di Anzio, Candido De Angelis, costantemente in Comune per fronteggiare sia l’emergenza sanitaria, che quella economica della popolazione.

Sul sito internet www.comune.anzio.roma.it e sulla pagina Facebook del Comune di Anzio, è pubblicato “l’avviso aperto” e la modulistica per la compilazione della domanda, che dovrà essere inviata esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica contributocovid@comune.anzio.roma.it

Per coloro che non hanno la possibilità di stampare il modulo o scansionare i documenti, è disponibile una versione word del modulo stesso che potrà essere compilato direttamente nel file. Si ricorda che è obbligatorio allegare soltanto la fotocopia del documento di identità del richiedente. Per informazioni: 0698499491. Qui il link per la procedura clicca qui.

