Fdi Minturno: “Il Sindaco chieda ad Acqualatina la sospensione delle bollette per le famiglie in difficoltà economica”

Minturno – Sulla scorta di quanto fatto dai Sindaci dei comuni limitrofi, nello specifico Formia e Spigno Saturnia, Fdi Minturno chiede al sindaco Gerardo Stefanelli di prendere posizione nei confronti di Acqualatina, chiedendo la sospensione dei pagamenti delle bollette per gli utenti in comprovato disagio economico.

“In tempi di crisi e disagio come quello che stiamo vivendo – affermano da FdI Minturno-, sarebbe un ulteriore aiuto e gesto di responsabilità nei confronti della comunità, che andrebbe di pari passo con la decisione, che abbiamo molto apprezzato, di destinare metà dell’indennità da Sindaco al banco alimentare in favore delle famiglie bisognose (leggi qui). Speriamo che l’intero consiglio comunale faccia altrettanto.

Tornando ad Acqualatina -prosegue la nota -, alla luce della decisione di mettere in cassa integrazione 300 dipendenti, se il gestore idrico ha così deciso, come giustamente ha sottolineato il senatore Nicola Calandrini, significa che, o nei periodi normali c’è un esubero di personale, oppure a causa della cassa integrazione i servizi subiranno comunque delle riduzioni.

Pertanto non possiamo permettere che Acqualatina in questo momento così grave per la nostra provincia e per la nazione, penalizzi ulteriormente le nostre famiglie. È ora – conclude la nota – che il Sindaco prenda finalmente una posizione netta nei confronti del gestore idrico, cosa che né in passato, né nelle odierne dirette social che lo vedono protagonista, ha mai fatto.”

(Il Faro on line)