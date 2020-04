Fiumicino, anche a Pasquetta rimane invariato il numero dei positivi al Covid-19

Fiumicino – Dopo il buon risultato di Pasqua che non aveva registrato un innalzamento dei contagi (leggi qui) una buon notizia anche per Pasquetta: le persone positive rimangono invariate. “Poco fa è arrivato il report quotidiano della Asl RM3 sul numero dei contagi in città” – ha dichiarato il sindaco Esterino Montino.

“Le persone positive al coronavirus rimangono, ad oggi 13 aprile 2020, 25 – spiega il sindaco -, mentre quelle in sorveglianza attiva sono 51”.

“Intanto anche oggi le pattuglie della Polizia Locale stanno presidiando il territorio, anche con il supporto del drone della Protezione Civile, per assicurarsi che tutti rispettino la prescrizione di rimanere a casa – conclude Montino -. Insieme alla Polizia locale, anche i Carabinieri, il reparto mobile della Questura, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di porto”.

Intanto sembra che le persone stiano rispondendo bene all’appello di rimanere in casa (leggi qui)

