“Insieme per aiutare chi ci aiuta”: la raccolta fondi per i medici della provincia di Latina

Latina – È Manuela Arcuri la testimonial della campagna per la raccolta fondi, “Insieme per aiutare chi ci aiuta”, promossa dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Latina.

La campagna “Insieme per aiutare chi ci aiuta” nasce dalla necessità di assicurare una adeguata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (Dpi) prioritariamente ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai medici dei punti di primo intervento e a quelli della continuità assistenziale (ex guardia medica) cioè a tutti i medici convenzionati obbligati a prestare la propria opera.

Infatti è nota la carenza dei Dpi nel territorio in tutto il Paese. Seguirà poi, secondo una scaletta di priorità, la fornitura di ulteriori Dpi a tutti gli iscritti che ne avranno bisogno. Invece, ai medici dipendenti, è stato assicurato dalla Asl tutto quanto necessario per proteggersi dal virus.

“Ma il bilancio dell’Ordine, approvato in tempo di ‘pace’ non è più sufficiente in tempo di ‘guerra’ – ha dichiarato il presidente dell’Ordine Giovanni Maria Righetti. L’attrice pontina in forma gratuita ha prestato il suo volto per la campagna no profit, “sono stata davvero onorata che i medici di Latina abbiano scelto me per lanciare un messaggio così importante – ha affermato Manuela Arcuri – mi auguro che con le giuste protezioni si riesca ad arginare presto il contagio e che si possa tornare il prima possibile alle nostre attività di sempre”.

Il video è stato realizzato con le musiche del maestro Francesco Ruggiero “sono figlio di un medico e conosco bene quanto sia importante la sicurezza individuale, per i propri cari e soprattutto per gli assistiti, è più di un mese che non abbiamo la possibilità di vedere famigliari ed amici, spero che la campagna superi le aspettative per consentire a tutti i medici della nostra provincia di lavorare in sicurezza”. Lo spot recita: “Quando il nemico è invisibile e in trincea ci sono i medici, allora dobbiamo far sentire la nostra forza e il nostro impegno”.

Tutte le info su www.ordinemedicilatina.it