Latina, sale slot e agenzie di scommesse donano pacchi alimentari per i più bisognosi

Latina – L’industria del gioco si mobilita, anche a livello locale, per affrontare l’emergenza coronavirus. L’iniziativa a favore delle famiglie in difficoltà è stavolta di un gruppo di imprenditori che gestiscono a Latina e provincia sale slot, agenzie di scommesse, bar e società di gestione apparecchi. Nei gironi scorsi, presso il presidio della Croce Rossa di Latina, sono stati consegnati 200 kit di generi alimentari di prima necessità, da distribuire a persone che vivono una situazione di grave disagio economico.

L’iniziativa, riporta Agipronews, è stata sostenuta sin dal primo momento dal sindaco di Latina, Damiano Coletta, e seguita in prima persona dal vicesindaco, Paola Briganti. Antonio Ceraglia, uno dei promotori della raccolta alimentare, ha ringraziato l’amministrazione comunale e gli imprenditori che hanno partecipato all’iniziativa “in un momento così difficile per tutta la nostra comunità“.

