Nuovo caso di coronavirus ad Anzio: sale a 14 il numero dei pazienti positivi

Anzio – “I pazienti positivi, residenti ad Anzio, in base alle comunicazioni aggiornate dalla direzione generale dell’Asl Roma 6, attualmente sono complessivamente quattordici, con un nuovo caso che si è aggiunto in queste ore. Auguro a tutti una pronta guarigione. Una sola vitale raccomandazione: restiamo a casa”. Lo dichiara in una nota stampa il sindaco di Anzio, Candido De Angelis.

