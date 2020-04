Picchia la moglie come “regalo” di Pasqua, a Fondi arrestato 39enne

Fondi – Picchia la moglie come “regalo” di Pasqua. Succede a Fondi, dove ieri i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 39enne di nazionalità indiana per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia continuati.

L’uomo, già sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa con divieto di avvicinamento alla persona offesa, è stato sorpreso presso l’abitazione della moglie e della figlia mentre percuoteva la consorte al volto.

Prontamente bloccato, il 39enne è stato accompagnato presso i locali della Tenenza Carabinieri e, dopo le formalità di rito, associato alla Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

(Il Faro on line)