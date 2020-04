Il make-up di Tarte finalmente in Italia!

Nel 2000 Maureen Kelly ha fondato il brand di make-up Tarte, dimostrando come si possa dar luogo prodotti di ottima qualità utilizzando formule naturali. Allo stato attuale i prodotti di Tarte sono venduti in oltre 200 paesi e sono apprezzati da riviste di moda e di bellezza nonché celebrità ed influencer. Da qualche mese alcuni di questi prodotti sono disponibili anche sul sito e sullo store di Sephora Italia, scopriamoli insieme.

Le palette occhi

La High Tides & Good Vibes Palette (42 euro) in edizione limitata contiene 12 polveri di cui 8 ombretti in polvere cremosa super sfumabili dal finish opaco e perlato, e 4 topper gel glitter che possono essere utilizzati da soli o sopra l’ombretto per donare un tocco in più al look. Questi ombretti sono arricchiti di estratti di piante marine dalle note proprietà antiossidanti, che rendono la palpebra morbida ed idratata. Grazie a questa palette completa, si può stendere l’ombretto sulle palpebra e scegliere di creare un look più luminoso picchiettandovi delicatamente il gel glitter.

La Winter Wonderglam Luxe Palette (56 euro) è una palette occhi composta da un mascara, un pennello dalla doppia punta per stendere gli ombretti, e 24 tonalità di pigmenti dai diversi finish: opaco, shimmer, in gel e metal. Si tratta di una palette completa con la quale è possibile ricreare ogni tipologia di look dal più soft al più glamour, grazie anche alla presenza di ombretti dalla texture scintillante. Tra le tonalità sono presenti i colori neutri dell’oro e del marrone, ed i colori più scuri come il viola, il blu ed il grigio piombo.

Palette viso ed occhi

La Lele Pons x Tarte (39 euro) è una palette occhi e viso composta da 11 ombretti, creata e pensata da Lele Pons per dare vita a look semplici aventi come protagonisti il bronzo dorato, facili da realizzare e adatti a tutti. Nella palette sono inoltre presenti un ampio specchio, un blush ed un illuminante in cialde tonde più grandi delle altre contenenti gli ombretti.

Il lipstick

Il Lip Sculptor (27 euro) è un prodotto a metà tra un lipstick ed un lip-gloss, che dona una copertura totale del contorno labbra, essendo un rossetto 2 in 1 che quindi conferisce pigmentazione e lucentezza alle labbra. E’ disponibile nell’ unica tonalità presente ovvero la Women’s Day Selection che è un color carne molto naturale.

