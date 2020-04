Anzio, salgono a 434 le famiglie in difficoltà che hanno ricevuto il contributo sociale comunale

Anzio – “Con la ripresa dell’attività degli uffici comunali, questo pomeriggio, sono salite a 434 le famiglie in difficoltà, residenti ad Anzio, alle quali è stato effettuato il mandato di pagamento ed inviato/predisposto il relativo bonifico, sul conto corrente, del contributo sociale comunale una tantum, fino a 600 euro, stanziato dall’Amministrazione De Angelis, per far fronte all’emergenza economica della cittadinanza. Al momento sono già stati concretamente devoluti 208.200 euro di contributi comunali“. Lo comunica il Comune di Anzio attraverso una nota stampa.

“Nella giornata di oggi – continua la nota -, inoltre, gli uffici alla pubblica istruzione hanno proseguito ad adottare gli atti per l’erogazione del bonus comunale didattico, fino a 170 euro, destinato agli alunni del territorio, per l’acquisto di apparecchiature informatiche”.

