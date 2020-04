Civitavecchia, al S. Paolo gli interventi chirurgici proseguono nonostante la pandemia

Civitavecchia – “Nonostante il difficilissimo momento legato all’emergenza mondiale per la pandemia da coronavirus che ha investito anche la Asl Roma 4, prosegue senza sosta e tra tante difficoltà l’attività assistenziale nei confronti dei pazienti oncologici che devono essere sottoposti ad intervento chirurgico”.

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso dalla Asl Roma 4, che precisa: “Proprio in questi giorni presso le sale operatorie dell’Ospedale San Paolo è stato eseguito con successo un intervento chirurgico con tecnica laparoscopica per l’asportazione di un tumore dell’intestino, svolto dall’equipe della U.O.C. di Chirurgia Generale e Mininvasiva guidata dal Dott. Pasquale Lepiane.

La paziente è giunta all’intervento dopo un accurato percorso di valutazione , ma soprattutto dopo aver eseguito il tampone per la ricerca del Covid-19 a domicilio, con la collaborazione del servizio di prevenzione territoriale che in tempi brevissimi (3 giorni) ha fornito la risposta del tampone stesso e permesso l’esecuzione dell’intervento in tutta sicurezza.

Il personale medico ed infermieristico sta lavorando quotidianamente nel rispetto delle rigorose e scrupolose procedure aziendali, regionali e ministeriali che giornalmente subiscono aggiornamenti legati all’emergenza della pandemia.

Questo a dimostrazione dell’impegno costante e continuo della Asl nei confronti della popolazione residente e di tutti i cittadini che si rivolgono al Polo Ospedaliero, nonostante tutte le restrizioni a cui gli stessi sono sottoposti. Il clima di procurato allarme che si è venuto a creare in questi giorni è foriero soltanto di danno d’immagine ed è il risultato della diffamazione smisurata, immotivata e gratuita nei confronti della Asl stessa.

Tutto ciò non fa altro che mortificare l’enorme lavoro di chi giornalmente, anche a costo della vita, svolge con passione ed abnegazione il proprio lavoro.

Nonostante tutto, la professionalità e l’impegno dei nostri medici e operatori sanitari e non (vogliamo ringraziare tutti, perchè anche chi si adopera per tenere altissimo il livello di pulizia dell’ospedale è importantissimo) resta di altissimo livello. Il nostro lavoro continua”.