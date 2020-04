Civitavecchia come non l’avevate mai vista: viaggio fra le vie deserte della città

Civitavecchia – Dalla collaborazione fra Palea Family Production e l’artista Gabriele Campagna nasce un video che racconta la città di Civitavecchia al tempo del coronavirus.

“Noi della Palea Production – scrivono -, abbiamo lavorato per giorni, affinché lo spettatore potesse godere della sua città, anche in un momento così delicato. Invitiamo a liberarsi moralmente, così da lasciarsi alle spalle il buio e trovarsi di fronte la luce, quella in fondo al tunnel. Civitavecchia, secondo noi, non è mai stata così bella. Bella, proprio come la voce di Gabriele Campagna”.

