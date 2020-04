Coronavirus, al Goretti di Latina deceduto un’anziano di San Felice Circeo

San Felice Circeo – È un’anziano di San Felice Circeo (97 anni) la diciottesima vittima del Coronavirus registrata in provincia e la prima del Borgo. A dare la notizia, in via ufficiale, è la Asl di Latina.

L’anziano, con patologie pregresse, era ricoverato presso il reparto di Medicina Covid del Santa Maria di Goretti. Prima del ricovero presso l’ospedale del capoluogo pontino, l’uomo (primo caso di Coronavirus registrato a San Felice Circeo) si trovava presso una casa di riposo.

Da parte della nostra redazione, le più sentite condoglianze alla famiglia.

(Il Faro on line)