Coronavirus, atterrati a Pratica di Mare altri aiuti sanitari dal Qatar

Pomezia – Sono atterrati durante la giornata di Pasquetta all’aeroporto di Pratica di Mare altri aiuti sanitari dal Qatar, oltre ai 2 ospedali da campo per 500 pazienti arrivati nei giorni scorsi.

Ad annunciarlo è il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, che aggiunge: “Ringrazio tutto il personale dell’aeroporto di Pratica di Mare che rappresenta sempre un valore aggiunto per la nostra città”.

Al 13 aprile, sono 49 i casi positivi al Covid-19 a Pomezia, di cui 18 in isolamento domiciliare e 6 presso strutture sanitarie. I nuovi casi sono i membri delle famiglie dei pazienti risultati positivi nei giorni scorsi, già in isolamento domiciliare. Sono 23 a ora i cittadini guariti, 36 le persone in isolamento domiciliare precauzionale (non positivi), di cui 34 in uscita nei prossimi 7 giorni (salvo nuovi aggiornamenti).

“Un dato purtroppo atteso – afferma il primo cittadino -, essendo queste persone tutti i famigliari dei positivi trovati nei giorni scorsi. Superati intanto i 500 controlli sulle seconde case, con oltre 30 verbali effettuati”.

Importanti novità sul vaccino: il primo lotto, messo a punto dalla partnership Advent-Irbm con lo Jenner Institute della Oxford University, partirà proprio da Pomezia per l’Inghilterra, dove inizieranno i test accelerati su 550 volontari sani (leggi qui). Questo potrebbe rendere possibile utilizzare il vaccino già a settembre per vaccinare personale sanitario e forze dell’ordine.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Pomezia